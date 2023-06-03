Ci vivevano gli osci

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ci vivevano gli osci' è 'Sannio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANNIO

Perché la soluzione è Sannio? Il Sannio, regione storica del sud Italia, è conosciuta per la sua ricca tradizione e cultura millenaria. In epoche antiche, questa zona era abitata dagli Osci, un popolo italico che ha lasciato tracce profonde nel territorio. La presenza degli Osci si riflette nelle testimonianze archeologiche e nelle radici culturali che ancora oggi caratterizzano il Sannio. Questa terra ha visto passare molte civiltà, mantenendo intatto il suo patrimonio storico e identitario.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ci vivevano gli osci". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Ci vivevano gli osci nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sannio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ci vivevano gli osci" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ci vivevano gli osci" conferma che la soluzione 'Sannio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sannio

S Savona A Ancona N Napoli N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ci vivevano gli osci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sannio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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