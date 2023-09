Una stazione di Firenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una stazione di Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : SANTA MARIA NOVELLA

Significato/Curiosita : Una stazione di firenze

«firenze santa maria novella è festa, per lui che va per lei che resta, per un amore che ritornerà.» (pupo, firenze s. maria novella) la stazione di firenze... "santa maria novella" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi santa maria novella (disambigua). «nella venerabile chiesa di santa maria novella...