Si costruiscono per accogliere i terremotati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si costruiscono per accogliere i terremotati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TENDOPOLI

Significato/Curiosita : Si costruiscono per accogliere i terremotati

tendopoli> ^ terremoto:chiuse tutte le tendopoli - protezione civile, ultimi 13 sfollati sistemati in albergo> ^ terremoto: chiuse tutte le tendopoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si costruiscono per accogliere i terremotati : costruiscono; accogliere; terremotati;

