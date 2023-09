Antico vaso greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico vaso greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANTARO

Significato/Curiosita : Antico vaso greco

Giorni, il "vaso" (pithos, p in greco antico) era un dono fatto a pandora da zeus, il quale le aveva raccomandato di non aprirlo. questo vaso, che dovrebbe... Giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. cantaro (càntaro) o kantharos – coppa da vino con alte anse di epoca greca cantero (càntero)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

