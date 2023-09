Coste della Galizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coste della Galizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RIAS

Significato/Curiosita : Coste della galizia

La galizia (in galiziano galicia ascoltai o galiza ascoltai; in spagnolo galicia) è una comunità autonoma nel nord-ovest della spagna. confina a nord-est... A questo titolo corrispondono più voci, di seguito elencate. questa è una pagina di disambiguazione; se sei giunto qui cliccando un collegamento, puoi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 23 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Coste della Galizia : coste; galizia;

Su: See https://it.wikipedia.org/w/api.php for API usage. Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at ...Notallazione boreale; Lallazione con Arturo; Il porto inglese più vicino allefrancesi; Rientranze delleSu: La galizia (in spagnolo galicia, in galiziano galicia o galiza) è una comunità autonoma nel nord-ovest della spagna. confina a nord-est col golfo di ...Tipiche insenature della costana; Insenature della costana; La nazione con lae la Navarra; Comprende Andalusia e