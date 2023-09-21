Una pesante coperta

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una pesante coperta' è 'Coltre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLTRE

Perché la soluzione è Coltre? La coltre è una coperta molto pesante utilizzata principalmente per proteggere dal freddo intenso o per creare un senso di sicurezza e comfort. Questa coperta spesso viene realizzata con materiali spessi e caldi, come lana o pelliccia sintetica, per garantire un isolamento efficace. La sua funzione principale è quella di avvolgere e custodire, offrendo una barriera contro le basse temperature e le intemperie. La coltre rappresenta una difesa morbida e calda contro le avversità atmosferiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pesante coperta". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una pesante coperta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Coltre

Se la definizione "Una pesante coperta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pesante coperta" conferma che la soluzione 'Coltre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Coltre

C Como O Otranto L Livorno T Torino R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pesante coperta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Coltre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si stende sopra il lettoUna coperta di neveStrato di nevePesante coperta da lettoLegno nero lucente e pesanteUn mezzo pesanteSi abbattono sulla copertaUna tettoia coperta di foglie e grappoli