Strato di neve nei cruciverba: la soluzione è Coltre

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Strato di neve' è 'Coltre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLTRE

Curiosità e Significato di Coltre

Vuoi sapere di più su Coltre? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Coltre.

Perché la soluzione è Coltre? Coltre è un termine che indica uno strato spesso e soffice di neve che ricopre il paesaggio in inverno, creando un manto candido e silenzioso. Questa parola richiama l’immagine di una copertura naturale che avvolge tutto, dando un senso di calma e purezza. Perfetta per descrivere quella scena magica di un paesaggio imbiancato, che incanta e trasporta in un mondo da fiaba.

Come si scrive la soluzione Coltre

Se ti sei imbattuto nella definizione "Strato di neve", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

L Livorno

T Torino

R Roma

E Empoli

