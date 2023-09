È sempre quella quando la si ripete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sempre quella quando la si ripete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOLFA

Significato/Curiosita : E sempre quella quando la si ripete

Fatto che, quando provocava la rottura delle corde dei violini, si salvava solo quella di sol. un aneddoto ben più fantasioso e inquietante è quello secondo... Riferimento della solmisazione. perciò con “solfa” si intendeva “gamma sonora” e l’espressione “cantar la solfa” fu impiegata al posto del termine “solfeggio”... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

