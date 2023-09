Riscritta in altra lingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riscritta in altra lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRADOTTA

Della parte letteraria, spesso perché adattata, tradotta o riscritta in un'altra lingua. in tal caso i diritti possono essere divisi percentualmente a... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la tradotta militare è un convoglio ferroviario adibito al trasporto di reparti militari... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Riscritta in altra lingua : riscritta; altra; lingua; Una proposizione in un altra ; Attraversare una linea con un altra ; In certi balli l una sfiora l altra ; Una volta o l altra ; Forma diversa da un altra ; Lambire con la lingua ; Tipo di suono della lingua ; La lingua parlata da Gesù; La lingua di Byron; Ossicino della lingua ;

