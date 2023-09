Un treno per soli militari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un treno per soli militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRADOTTA

Significato/Curiosita : Un treno per soli militari

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi treno (disambigua). disambiguazione – "treni" rimanda qui. se stai cercando altri significati... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la tradotta militare è un convoglio ferroviario adibito al trasporto di reparti militari... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

