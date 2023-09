Rende proprietari dopo un lungo possesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende proprietari dopo un lungo possesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : USUCAPIONE

Significato/Curiosità : Rende proprietari dopo un lungo possesso

L'usucapione è un concetto legale che si riferisce al processo attraverso il quale una persona può diventare proprietaria di un bene dopo averne avuto il possesso per un lungo periodo di tempo. Questo principio è basato sull'idea che se una persona possiede in modo continuo e ininterrotto un bene per un periodo di tempo specifico, generalmente stabilito dalla legge, acquisisce il diritto di proprietà su di esso, anche se inizialmente non era il proprietario legale. Le leggi sull'usucapione variano da paese a paese e possono includere requisiti diversi, come la durata della possidenza continua, la buona fede del possessore (ossia, se sapeva o no di non essere il legittimo proprietario), e altri fattori. Questo principio legale è progettato per incentivare l'uso e la manutenzione di beni e per risolvere dispute di lunga data sulla proprietà. In sintesi, l'usucapione è un processo legale che consente a una persona di diventare proprietaria di un bene dopo averlo posseduto in modo continuo per un periodo di tempo specifico, anche se originariamente non ne era il legittimo proprietario.

Altre risposte alla domanda : Rende proprietari dopo un lungo possesso :

