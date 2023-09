Può causarlo una forte emozione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può causarlo una forte emozione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRAUMA

Significato/Curiosita : Puo causarlo una forte emozione

E per mesi non ha potuto fare sapere che era vivo. inoltre non voleva causarle sofferenza e influenzare la sua vita, visto che avrebbe dovuto occuparsi... Vittime di un trauma trauma – film di dario argento del 1993 trauma – film di marc evans del 2004 trauma – film di lucio a. rojas del 2017 trauma – serie tv... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

