La Soluzione ♚ Il principe mecenate che abbellì Sabbioneta La definizione e la soluzione di 17 lettere: Il principe mecenate che abbellì Sabbioneta. VESPASIANO GONZAGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il principe mecenate che abbelli sabbioneta: Vespasiano I Gonzaga, noto anche come Vespasiano Gonzaga Colonna (Fondi, 6 dicembre 1531 – Sabbioneta, 26 febbraio 1591), è stato un condottiero, politico e mecenate italiano, duca di Sabbioneta e marchese di Ostiano. Fu il fondatore, l'ideatore e il primo e ultimo duca della città ideale: Sabbioneta, sita nella Bassa padana fra Mantova e Parma. Vespasiano la realizzò completamente nell'arco di circa trentacinque anni dal 1556 sino alla sua morte, avvenuta nella stessa Sabbioneta nel 1591, secondo i canoni e i criteri del migliore Rinascimento italiano. I suoi feudi comprendevano: in ambito imperiale, nell'Italia settentrionale, il ducato ... Altre Definizioni con vespasiano gonzaga; principe; mecenate; abbellì; sabbioneta; Ne è principe William l erede al trono inglese; È stato principe; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il principe mecenate che abbellì Sabbioneta

VESPASIANO GONZAGA

V

E

S

P

A

S

I

A

N

O

G

O

N

Z

A

G

A

Lae verificata di 17 lettere per risolvere 'Il principe mecenate che abbellì Sabbioneta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.