La Soluzione ♚ Abbassare da una parte

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Abbassare da una parte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INCLINARE

Curiosità su Abbassare da una parte: Per abbassare la temperatura, ed in effetti si ebbe la formazione di milioni di microcristalli, con un grado di riflessione della luce così alto da illuminare... Le emoticon, dette anche faccine o smiley, sono riproduzioni stilizzate di quelle principali espressioni facciali umane che esprimono un'emozione. Vengono utilizzate prevalentemente su Internet e nella messaggistica istantanea come componenti extra-verbali alla comunicazione scritta. Quando un'emoticon è costituita da segni primitivi o stilizzati, come nel caso della combinazione di caratteri testuali, si può affermare che essa sfrutti il fenomeno della pareidolia. La grande diffusione delle emoticon negli SMS, nella posta elettronica, nei forum di Internet ecc. ha portato nel tempo all'assegnazione di codici Unicode a molte di esse e ...

