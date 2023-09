Piante di renette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piante di renette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MELI

Significato/Curiosita : Piante di renette

Terra" + µ (mlon), "mela" per l'odore che somiglia a quello della mela renetta; questa derivazione è conservata nel nome spagnolo manzanilla, da manzana... Manuel meli (roma, 25 marzo 1995) è un doppiatore italiano. fin da bambino grande appassionato di cinema, manuel meli entra nel mondo del doppiaggio a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

