Per suonarlo occorre molto fiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per suonarlo occorre molto fiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TROMBONE

Suonato generalmente dalla nota più bassa a quella più alta; nel caso occorra suonarlo alla rovescia (viene allora detto rovesciato), ciò può essere indicato... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trombone (disambigua). il trombone è uno strumento musicale aerofono della famiglia degli ottoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

