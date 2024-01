La definizione e la soluzione di: La paga chi inquina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Di svariati agenti. la raccomandazione ocse del 26 maggio 1972, n. 128 enuncia per la prima volta il principio “chi inquina paga”, ma entro certi limiti...

In economia, con il termine ecotassa (abbreviazione di tassa ecologica), anche nota come green tax o tassa verde ci si riferisce ad un tributo governativo esatto allo scopo di favorire la difesa dell'ambiente.

Questo tipo di tributo può essere applicato sia a livello centrale (Governo) che a livello locale (Regioni, Comuni e altre amministrazioni locali), per rispondere a diverse problematiche.

In alcuni casi, l'imposizione di una tassa verde può avvenire riducendo, contemporaneamente, la pressione fiscale su altri tributi: in questo caso si parla di green tax shift verso una tassazione di tipo ecologico.

Con il passare del tempo la tutela dell’ambiente è diventata via via un punto focale nell’agenda di molti governi e attraverso l'ecotassa, che non solo colpisce tassando attività e prodotti dannosi per l’ecosistema ma riconosce anche misure premiali in favore di attività e prodotti eco-sostenibili, si cerca oggi di correggere i comportamenti degli agenti economici. In pratica, la fiscalità ambientale diventa strumento correttivo delle esternalità negative, tra cui l’inquinamento ambientale, derivanti dalla produzione e dal consumo di determinati beni da parte delle economie industrializzate.

Al concetto di Ecotassa si può collegare il cosiddetto doppio dividendo della tassazione ambientale, che consiste, a fronte dell'introduzione di un'imposta verde, nell'apprezzarne un ritorno duplice. Da un lato si avrà un beneficio ambientale, dall'altro, destinando il maggiore gettito a diminuire la pressione fiscale sul lavoro, si avrà un incremento del numero di occupati. Questo tema è stato molto discusso a partire dagli anni 90, quando, di fronte ad una crescente digitalizzazionee ad un maggiore utilizzo di nuove tecnologie nelle industrie, alcuni paesi del nord Europa hanno preso la decisione di non porre ostacoli allo sviluppo tecnologico, imponendo solo delle tasse ambientali a protezione del mondo lavorativo. La scelta di abbassare i costi del lavoro per bilanciare un maggiore utilizzo dei robot nella produzione, può essere motivata con la volontà di limitare i cambiamenti sociali ed evitare stravolgimenti occupazionali.

