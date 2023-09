Oppure in tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oppure in tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ODER

Significato/Curiosità : Oppure in tedesco

La parola "oder" è una congiunzione utilizzata in tedesco, ed è equivalente alla parola "o" in italiano. La sua funzione principale è quella di esprimere una scelta tra due opzioni o alternative. Ad esempio, in una frase come "Vuoi il caffè o il tè?", la parola "oder" indica che la persona ha la possibilità di scegliere tra caffè e tè. "Oder" può anche essere utilizzato per introdurre una domanda retorica o per sottolineare un'alternativa in un discorso. Ad esempio, "Devo andare a lavoro, o posso rimanere a casa oggi?". In sintesi, "oder" è una parola chiave nella lingua tedesca che serve a esprimere opzioni o alternative e svolge una funzione simile alla parola "o" nella lingua italiana.

