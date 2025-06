Buoni a nulla, del tutto incapaci nei cruciverba: la soluzione è Inetti

Home / Soluzioni Cruciverba / Buoni a nulla, del tutto incapaci

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Buoni a nulla, del tutto incapaci' è 'Inetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INETTI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Inetti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Inetti? Gli inetti sono persone considerate incapaci di fare nulla o di portare a termine compiti con successo. Il termine deriva dal latino in- (negazione) e ettere (essere), indicando chi è privo di abilità o competenze. Spesso usato in modo ironico, descrive soggetti che sembrano del tutto inadatti o inutili in determinate situazioni. È un modo pungente per evidenziare mancanza di capacità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:39 Incapaci buoni a nullaInabili buoni a nullaDel tutto incapaci nel lavoroDel tutto incapaciTutto per nulla

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Buoni a nulla, del tutto incapaci", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

T E O T B R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTTOBRE" OTTOBRE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.