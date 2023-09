La materia di cui è fatta una questione oziosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La materia di cui è fatta una questione oziosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : LANA CAPRINA

Significato/Curiosita : La materia di cui e fatta una questione oziosa

Cercando l'album di eugenio bennato, vedi questione meridionale (album). «che esista una questione meridionale, nel significato economico e politico della... Formaggi di capra annoverano, fra gli altri, il caprino e la feta. un detto popolare ritiene che la lana caprina non esista, dato che solitamente è la pecora... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

