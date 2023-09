Attrarre nel gorgo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrarre nel gorgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : RISUCCHIARE

Significato/Curiosita : Attrarre nel gorgo

Iii da romano, il quale, desiderando impadronirsi di padova, riuscì ad attrarre treviso in un'alleanza contro feltre e belluno, alleati di padova. il vescovo... Grazie a questo potere può generare veri e propri buchi neri in grado di risucchiare qualsiasi cosa nelle vicinanze; tutto ciò che viene assorbito è schiacciato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Attrarre nel gorgo : attrarre; gorgo; attrarre a sé col proprio fascino o con lusinghe; attrarre con l inganno; Dotato della capacità di attrarre fortemente; Alcuni animali li emettono per attrarre il partner; attrarre , attirare; Cosi è detto un formaggio striato di verde come il gorgo nzola; Lo era il rivo che gorgo glia per Eugenio Montale; Sono uguali nell ingorgo ; Formaggio francese simile al gorgo nzola fra; Formaggio francese simile al gorgo nzola;

Cerca altre Definizioni