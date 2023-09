Li puntano gli astronomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li puntano gli astronomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TELESCOPI

Significato/Curiosita : Li puntano gli astronomi

Alla missione spaziale italo-euro-statunitense che porta il nome dei due astronomi del passato, la cassini-huygens. la sonda ha raggiunto saturno il 1º luglio... Quasi esclusivamente telescopi orbitali o collocati su palloni aerostatici ad alta quota. inizialmente il sensore usato nei telescopi era l'occhio umano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Li puntano gli astronomi : puntano; astronomi; Si impuntano sulla erre; Vi si appuntano le medaglie; Si spuntano facilmente; Si puntano alla roulette; Spuntano dai tralci; Un intingolo gastronomi co; Oscurato come per un fenomeno astronomi co; Preparazioni gastronomi che a pacchetto; Somme astronomi che; Città portoricana con un osservatorio astronomi co;

Cerca altre Definizioni