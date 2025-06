Campo per le corse dei cavalli nei cruciverba: la soluzione è Trotter

TROTTER

Curiosità e Significato di Trotter

La soluzione Trotter di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Trotter per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Trotter? Trotter indica un campo dedicato alle corse dei cavalli, in particolare quelli che si muovono a trot, una andatura specifica. È anche il nome di un cavallo da corsa specializzato in questa andatura. Questi eventi sono molto popolari in Italia e nel mondo, attirando appassionati e scommettitori. In sostanza, rappresenta un luogo e un cavallo protagonisti delle emozionanti gare equestri.

Come si scrive la soluzione Trotter

Hai davanti la definizione "Campo per le corse dei cavalli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

