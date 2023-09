Esortazione a non mollare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esortazione a non mollare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FORZA

Significato/Curiosita : Esortazione a non mollare

Belle (sono) difficili", questa frase, attribuita a platone, costituisce un’esortazione a non mollare davanti alle difficoltà, poiché solo grazie alla... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi forza (disambigua). in meccanica la forza è una grandezza fisica vettoriale in grado di mantenere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Esortazione a non mollare : esortazione; mollare; Un esortazione a riprendersi; Un esortazione accomodante; Un esortazione tipica di Madrid spa; Parola d esortazione ; esortazione a procedere; Lo dice chi è deciso a non mollare ; mollare gli ormeggi; Duri a mollare ; mollare , abbandonare opposto a prendere; Tener duro, non mollare ;

