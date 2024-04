La Soluzione ♚ Tener duro non mollare La definizione e la soluzione di 9 lettere: Tener duro non mollare. RESISTERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tener duro non mollare: Il suono per resistere è un album del rapper Zampa pubblicato il 22 marzo 2006 dall'etichetta Vibrarecords ed è interamente prodotto da Jack the Smoker, che presta anche la voce nei brani Spywar(e) e Electrorapmusic. Gli ospiti sono Bassi Maestro, Jap, Ape, Asher Kuno, Bat One e Gomez. Verbo Intransitivo Significato e Curiosità su: Il suono per resistere è un album del rapper Zampa pubblicato il 22 marzo 2006 dall'etichetta Vibrarecords ed è interamente prodotto da Jack the Smoker, che presta anche la voce nei brani Spywar(e) e Electrorapmusic. Gli ospiti sono Bassi Maestro, Jap, Ape, Asher Kuno, Bat One e Gomez. resistere (vai alla coniugazione) preservare le qualita di un oggetto Sillabazione re | sì | ste | re Pronuncia IPA: /re'zistere/ Etimologia / Derivazione dal latino resistere, composto da re- (dal lat. re- che indica il ripetersi di un'azione) e da sistere ossia "fermare, fermarsi" Citazione Sinonimi contrastare, difendersi, opporsi, ostacolare, ostinarsi, respingere, tener duro

(nel tempo: di persona) continuare, durare, insistere, perseverare, sopravvivere, conservarsi, perdurare, mantenersi, rimanere

continuare, durare, insistere, perseverare, sopravvivere, conservarsi, perdurare, mantenersi, rimanere (nel tempo: di cosa) persistere

persistere (di fatica) reggere, sopportare, sostenere, tollerare

reggere, sopportare, sostenere, tollerare reagire, rifiutare, lottare

(militare) combattere, ribellarsi

combattere, ribellarsi (senso figurato) frenarsi, controllarsi, misurarsi, trattenersi Contrari (militare) arrendersi, capitolare

arrendersi, capitolare cedere, piegarsi, desistere, rinunciare, ritirarsi

RESISTERE

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Tener duro non mollare' è.