Il Danubio la separa da Pest - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : BUDA

Significato/Curiosita : Il danubio la separa da pest

L'ungheria, presso il paese di ipolytarnóc, da qui segna il confine fino a quando sfocia nel danubio presso szob. lungo il confine separa le province ungheresi... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi buda (disambigua). buda (tedesco: ofen, slovacco: budín, serbo: , croato: budim, turco:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

