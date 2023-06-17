Città serba sulla riva del Danubio

SOLUZIONE: NOVI SAD

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Città serba sulla riva del Danubio" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città serba sulla riva del Danubio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Novi Sad? Novi Sad è una città situata lungo le sponde di un grande fiume che attraversa diversi paesi. Questa località è nota per il suo ricco patrimonio culturale, le tradizioni e l’architettura che riflette il suo passato storico. La presenza di numerosi eventi e festival contribuisce a renderla un centro vivace e dinamico. La città si distingue anche per il suo ruolo come importante nodo economico e sociale nella regione. La sua posizione strategica la rende un punto di riferimento nel panorama balcanico.

La soluzione associata alla definizione "Città serba sulla riva del Danubio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città serba sulla riva del Danubio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Novi Sad:

N Napoli O Otranto V Venezia I Imola S Savona A Ancona D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città serba sulla riva del Danubio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

