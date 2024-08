La Soluzione ♚ La parte occidentale della capitale ungherese La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BUDA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BUDA

Curiosità su La parte occidentale della capitale ungherese: Con il nome Buda si identifica anche la parte più vecchia dell'attuale Budapest di cui costituisce circa un terzo del territorio. Buda (in tedesco Ofen, in slovacco Budín, in serbo , in croato Budim, in turco Budin) è un'antica città situata su una collina posta sulla riva ad ovest del Danubio, e che fu unita nel 1873 con le città di Óbuda e Pest a costituire l'odierna capitale ungherese Budapest.

