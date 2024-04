La Soluzione ♚ Condonare i peccati La definizione e la soluzione di 9 lettere: Condonare i peccati. RIMETTERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Condonare i peccati: A Zacinto - originariamente conosciuto come Né più mai toccherò le sacre sponde, dal primo verso - è uno dei più celebri sonetti di Ugo Foscolo, scritto a Milano negli ultimi mesi del 1802 e nei primi del 1803. Il componimento è dedicato all'isola del mar Ionio (Zacinto, più nota come Zante) dove Foscolo nacque, ed affronta il tema dell'esilio, da lui autoproclamato dopo la cessione della Repubblica di Venezia – che allora comprendeva Zante – da parte di Napoleone agli Austriaci, e della nostalgia della sua terra. Il poeta paragona la propria condizione a quella di Ulisse, che però fu più fortunato di lui in quanto riuscì a rimettere piede ... Altre Definizioni con rimettere; condonare; peccati; Condonare la pena; Il numero dei peccati capitali; Come sette famosi peccati; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Condonare i peccati

RIMETTERE

