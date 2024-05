La Soluzione ♚ Avevano corso in Italia La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LIRE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Avevano corso in Italia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Avevano corso in italia: 44°23'28.76n 8°58'02.58e / 44.391321°n 8.967383°e44.391321; 8.967383 corso italia è una delle principali arterie di genova. si sviluppa lungo un percorso... Lira è il nome usato dal Medioevo fino al XXI secolo per le monete di diverse nazioni; in particolare la lira italiana è stata la valuta ufficiale dell'Italia fino al 28 febbraio 2002, quando è stata sostituita dall'euro. Il nome "lira" deriva dal latino libra ("bilancia"), che, prima con i Libripens dell'antica Roma e poi con Carlo Magno, indicherà sia un'unità di peso (in italiano libbra) che un bene, come un'unità monetaria (la libbra d'argento).

Altre Definizioni con lire; avevano; corso; italia;