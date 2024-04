La Soluzione ♚ Gal attrice israeliana La definizione e la soluzione di 5 lettere: Gal attrice israeliana. GADOT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Gal attrice israeliana: Gal Gadot, anche nota con il nome Gal Gadot-Varsano (in ebraico ; Rosh HaAyin, 30 aprile 1985), è un'attrice e modella israeliana. È nota principalmente per il ruolo di Wonder Woman nel DC Extended Universe e di Gisele Yashar nella saga di Fast & Furious. Come modella è stata vincitrice del titolo di Miss Israele 2004 e ha rappresentato il suo paese a Miss Universo nello stesso anno. Nel 2018 la rivista Forbes la posiziona al decimo posto tra le attrici più pagate al mondo per quell'anno, con un introito pari a 10 milioni di dollari. Altre Definizioni con gadot; attrice; israeliana; de Armas attrice cubana; Cortellesi attrice; La Portman attrice iniz; Popolare cantante israeliana; Grande città israeliana: Aviv; Cerca altre soluzioni cruciverba

GADOT

