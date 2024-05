La Soluzione ♚ Gal attrice e modella israeliana La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GADOT . Ecco la soluzione verificata per la definizione Gal attrice e modella israeliana. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Gal attrice e modella israeliana: Riferimento. gal gadot, anche nota con il nome gal gadot varsano (in ebraico ; petah tiqwa, 30 aprile 1985), è un'attrice e modella israeliana. è nota... Gal Gadot, anche nota con il nome Gal Gadot Varsano (in ebraico ; Petah Tiqwa, 30 aprile 1985), è un'attrice e modella israeliana. È nota principalmente per il ruolo di Wonder Woman nel DC Extended Universe e di Gisele Yashar nella saga di Fast & Furious. Come modella è stata vincitrice del titolo di Miss Israele 2004 e ha rappresentato il suo paese a Miss Universo nello stesso anno. Nel 2018 la rivista Forbes la posiziona al decimo posto tra le attrici più pagate al mondo per quell'anno, con un introito pari a 10 milioni di dollari.

