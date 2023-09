Freddo vento che spira dal nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Freddo vento che spira dal nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRAMONTANA

Significato/Curiosità : Freddo vento che spira dal nord

La tramontana è un termine utilizzato per descrivere un freddo vento che soffia da nord o nord-nord-ovest in alcune regioni, particolarmente in Europa meridionale. Questo vento è noto per le sue caratteristiche fresche e secche, spesso portando con sé aria fredda dalle regioni polari. La tramontana può avere un impatto significativo sul clima locale, portando temperature più fredde e condizioni atmosferiche stabili. In alcune zone costiere, può anche influenzare la navigazione e le attività marittime. La tramontana è spesso associata a un cielo sereno e a un'aria fresca e chiara, rendendola un fenomeno ben noto per le sue influenze climatiche nelle regioni in cui è predominante.

Altre risposte alla domanda : Freddo vento che spira dal nord : freddo; vento; spira; nord;

