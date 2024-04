La Soluzione ♚ Vento che spira da sud La definizione e la soluzione di 5 lettere: Vento che spira da sud. OSTRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Vento che spira da sud: Ostro o austro (dal latino auster, vento australe) è il nome del vento che spira da sud; è anche detto vento di mezzogiorno. tale direzione è indicata... Ostro o austro (dal latino Auster, vento australe) è il nome del vento che spira da sud; è anche detto vento di Mezzogiorno. Tale direzione è indicata simbolicamente nella cosiddetta rosa dei venti. Il vento è conosciuto anche col nome di Noto dall'omonimo personaggio della mitologia greca, Noto figlio di Astreo e di Eos. L'ostro, talvolta, viene confuso con i più noti venti di libeccio e scirocco, che spirano anch'essi dai quadranti ... Altre Definizioni con ostro; vento; spira; Il primo alimento del neonato; Il portico interno dei monasteri; Si indossa in inverno sotto la giacca a vento; Stormiscono al vento; Spira fredda dal nord; Spira impetuosamente;

OSTRO

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Vento che spira da sud' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.