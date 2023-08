Vento che spira a Trieste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vento che spira a Trieste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BORA

Significato/Curiosita : Vento che spira a trieste

Dalla quale spira il vento. nell'antica grecia il vento del nord veniva chiamato aparctias o boréas, da non confondersi con la bora (che proviene da nord-nordest... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bora bora (disambigua). bora bora (in francese; porapora o popora in tahitiano, che significa:... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

