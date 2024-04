La Soluzione ♚ Equivale a ex aequo La definizione e la soluzione di 10 lettere: Equivale a ex aequo. PARI MERITO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Equivale a ex aequo: L'Associazione Calcio Milan, meglio nota come AC Milan, o semplicemente Milan (AFI: /'milan/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Milita nella Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio. Fondato nel 1899 da un gruppo di inglesi e italiani, è uno dei club più antichi d'Italia, nonché uno dei più blasonati al mondo e con maggior tradizione sportiva. Indossa una divisa a strisce verticali di colore rosso e nero, da cui il soprannome di rossoneri; i colori furono scelti da Herbert Kilpin, fondatore del club, per rappresentare il fuoco dei diavoli milanisti e la paura degli avversari ... Locuzione nominale Significato e Curiosità su: L'Associazione Calcio Milan, meglio nota come AC Milan, o semplicemente Milan (AFI: /'milan/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Milita nella Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio. Fondato nel 1899 da un gruppo di inglesi e italiani, è uno dei club più antichi d'Italia, nonché uno dei più blasonati al mondo e con maggior tradizione sportiva. Indossa una divisa a strisce verticali di colore rosso e nero, da cui il soprannome di rossoneri; i colori furono scelti da Herbert Kilpin, fondatore del club, per rappresentare il fuoco dei diavoli milanisti e la paura degli avversari ... ex aequo a parità di merito, alla pari (sport) formula usata soprattutto per indicare un punteggio pari nello sport le squadre A e B sono arrivate ex aequo al terzo posto nel torneo, avendo conseguito lo stesso punteggio Etimologia / Derivazione dal latino ex aequo Latino Locuzione nominale ex aequo a parità di merito, alla pari Italiano AA.VV., Vocabolario Treccani edizione online su treccani.it , Istituto dell'Enciclopedia Italiana

Latino Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu.

. Altri progetti Wikipedia contiene una voce riguardante ex aequo Altre Definizioni con pari merito; equivale; aequo; Equivale a un ottavo di gallone; Equivale a brasiliano; Equivale a sopra il; Partita fra squadre ex-aequo; Da l ex aequo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Equivale a ex aequo

PARI MERITO

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Equivale a ex aequo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.