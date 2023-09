Come dire fantastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire fantastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

IRREALE

Come dire fantastico

Il termine "irreale" si riferisce a qualcosa che è al di là della realtà, fantastico o immaginario. Questo aggettivo viene spesso utilizzato per descrivere situazioni, eventi o concetti che non esistono effettivamente nel mondo reale o che sono così straordinari da sembrare incredibili. "Irreale" può suggerire un senso di meraviglia, stupefazione o incredulità. Ad esempio, si potrebbe dire: "La bellezza del paesaggio montano era così irreale che sembrava di essere in un sogno" o "La sua abilità nel risolvere enigmi era così irreale che sembrava avere poteri sovrannaturali". Inoltre, il termine "irreale" può anche essere utilizzato in contesti in cui si vuole sottolineare la stranezza o l'eccezionalità di qualcosa. In definitiva, è un aggettivo che indica qualcosa al di là della norma o della realtà, spesso con connotazioni positive di meraviglia e ammirazione.

