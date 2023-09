A Christmas film fantastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Christmas film fantastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAROL

Significato/Curiosita : A christmas film fantastico

a christmas carol è un film fantastico del 2009 scritto e diretto da robert zemeckis, adattamento cinematografico del racconto canto di natale di charles... carol alt, all'anagrafe carol ann alt (new york, 1º dicembre 1960), è una supermodella, attrice e scrittrice statunitense. nasce a flushing, nel quartiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

