Chimerico immaginario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chimerico immaginario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IRREALE

Significato/Curiosità : Chimerico immaginario

"Chimerico" e "irreale" sono aggettivi utilizzati per descrivere ciò che è immaginario o fantastico, ma che manca di una base concreta o reale. Si riferiscono a situazioni, idee o immagini che esistono solo nella mente o nell'immaginazione, senza una corrispondenza tangibile nel mondo fisico. Questi termini possono anche suggerire qualcosa di illusorio o fugace, che sfugge alla comprensione o alla percezione chiara. Spesso vengono utilizzati per descrivere sogni, aspettative e concetti che sembrano al di là della realizzazione o della plausibilità. Tuttavia, ciò che è chimerico o irreale può anche essere affascinante e stimolante, spingendo la creatività e l'immaginazione umana verso nuovi orizzonti e sfide.

