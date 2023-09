Alta cima dell Etiopia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alta cima dell Etiopia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RAS DASCIAN

La cima Ras Dashen è il punto più alto dell'Etiopia e una delle montagne più alte dell'Africa. Con un'altitudine di circa 4.550 metri (14.928 piedi) sul livello del mare, Ras Dashen è situata nella regione delle Montagne del Semien, nel nord dell'Etiopia. Questa imponente montagna è parte di un complesso sistema montuoso noto per i suoi paesaggi spettacolari, gole profonde e affascinanti formazioni geologiche. Ras Dashen è una destinazione popolare per gli appassionati di trekking e scalatori avventurosi. La sua cima offre una vista mozzafiato sui dintorni e rappresenta una sfida per coloro che cercano di raggiungerla. Le Montagne del Semien sono anche un sito del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, riconosciuto per la loro bellezza naturale e il loro significato ecologico, con una ricca biodiversità e un habitat unico. La cima Ras Dashen attrae viaggiatori e amanti della natura da tutto il mondo, offrendo loro l'opportunità di esplorare alcune delle meraviglie naturali più spettacolari dell'Africa orientale.

