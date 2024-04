La Soluzione ♚ Se tuonano c è la guerra La definizione e la soluzione di 7 lettere: Se tuonano c è la guerra. CANNONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Se tuonano c e la guerra: Per cannone si intende una bocca da fuoco che spara a tiro diretto (nel primo arco della parabola), quindi deve avere una velocità alla bocca relativamente elevata. Questo comporta, morfologicamente, che la canna del cannone deve avere una lunghezza maggiore di quella di un obice. La classificazione delle armi di artiglieria in cannoni e obici risale a Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval, che definì come cannoni le armi che sparavano palle di cannone ed obici quelle che invece usavano granate. Altre Definizioni con cannoni; tuonano; guerra; Gli addetti ai pezzi; Grossi pezzi di artiglieria; Avversari in guerra; Fiume della Grande Guerra; Un eroico Enrico della prima guerra mondiale; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Se tuonano c è la guerra

CANNONI

La risposta di 7 lettere per risolvere 'Se tuonano c è la guerra' è CANNONI.