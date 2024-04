La Soluzione ♚ Tipo di artrite anchilosante La definizione e la soluzione di 10 lettere: Tipo di artrite anchilosante. REUMATOIDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Tipo di artrite anchilosante: L'artrite reumatoide (AR) è una poliartrite infiammatoria cronica, anchilosante e progressiva a patogenesi autoimmunitaria e di eziologia sconosciuta, principalmente a carico delle articolazioni sinoviali. Può provocare deformazione e dolore che possono anche causare la perdita della funzionalità articolare. La malattia può presentare anche segni e sintomi in organi diversi. Si differenzia dall'osteoartrosi perché interessa inizialmente la membrana sinoviale e non la cartilagine, colpisce con meno frequenza e in età più giovane rispetto all'osteoartrosi; sono più colpite le donne (rapporto 3:1). Interessa l'1-2% della popolazione e il ... Altre Definizioni con reumatoide; tipo; artrite; anchilosante; Tipo di penna a sfera; Tipo di caramella morbida; Restringimento di vario tipo in medicina; Cerca altre soluzioni cruciverba

