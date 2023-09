Superficie intonacata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Superficie intonacata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARETE

L'intento di creare un'unica superficie. l'elemento di coesione è la cornice in metallo brunito che delinea le grandi superfici, come fosse un orlo, una bordatura... Titolo. parete – comune in provincia di caserta parete – elemento architettonico verticale parete – versante scosceso di una montagna parete cellulare...