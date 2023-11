La definizione e la soluzione di: Quando cantano si gonfiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Quando cantano si gonfiano

quando la matriarca gli solletica affettuosamente la proboscide, l'elefantino starnutisce all'indietro così forte che le sue due orecchie si gonfiano... Gli anuri (Anura Waldheim, 1813) sono un ordine di anfibi cui appartengono oltre 7600 specie, comunemente definite rane, rospi e raganelle. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

