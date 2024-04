La definizione e la soluzione di 11 lettere: La cantano i Francesi prima delle partite della Nazionale. MARSIGLIESE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La Marsigliese (in francese: La Marseillaise /la mas'jz/) o Chant de guerre pour l'Armée du Rhin (/~ d g pu la'me dy ~/, «Canto di guerra per l'Armata del Reno») è il canto rivoluzionario adottato per la prima volta nel 1795 e poi di nuovo dal 1879 come inno nazionale francese. Composta da Rouget de Lisle nel 1792, è parte del processo di affermazione dell'idea di nazione, rappresenta uno dei primi (per alcuni il primo) esempi di inno nazionale moderno e si è imposta come modello di quelli repubblicani, in contrapposizione al di poco anteriore inno della monarchia britannica God Save the King. In quanto portatrice di ideali ...

marsigliese m e f sing(pl.: marsigliesi)

relativo a Marsiglia

Sostantivo

marsigliese m e f sing(pl.: marsigliesi)

abitante od originario di Marsiglia

Sostantivo

marsigliese m solo sing

(linguistica) dialetto di Marsiglia

Sillabazione

mar | si | gliè | se

Pronuncia

IPA: /marsi'ese/ o IPA: /marsi'eze/

Etimologia / Derivazione

deriva da Marsiglia