Un lieve gesto del capo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un lieve gesto del capo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CENNO

Significato/Curiosita : Un lieve gesto del capo

L'atto di piegare il torso e la testa come gesto di rispetto verso un'altra persona o un simbolo importanti. il gesto è particolarmente presente nella cultura... Altri popoli – ad esempio degli americani –, usano chiamare verso sé con un cenno tenendo la mano alzata, con il palmo verso l'esterno, e piegando le dita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un lieve gesto del capo : lieve; gesto; capo; Commettere un lieve fallo; Ferire lieve mente penetrando nella pelle; Così sono i capelli lieve mente ondulati; Una lieve sonnolenza; lieve paralisi; Fendersi lieve mente; Eterea lieve ; Il gesto atletico che consente di segnare un gol con le spalle alla porta; gesto fatto con capo occhi o mani per avvisare; gesto re di telefonia cellulare; Lo è un gesto caratterizzato da volgarità; Fare un gesto d intesa come l occhiolino; Motto o gesto che ha lo scopo di prendere in giro; Un gesto nobile sportivo e non fra; Copricapo di paglia bianco; Sono comuni a Natale Pasqua e capo danno; Un capo lavoro italiano esposto al Louvre; La regione francese di cui Amiens è il capo luogo; È un vero grattacapo ; È all altro capo della sera; Organizzazione sociale fondata sull autorità del capo famiglia; capo famiglia nell antica Roma: familias lat;

Cerca altre Definizioni