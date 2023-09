Gesto fatto con capo occhi o mani per avvisare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gesto fatto con capo occhi o mani per avvisare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CENNO

Significato/Curiosita : Gesto fatto con capo occhi o mani per avvisare

Uscito il giorno prima, ma che se n'è andato senza avvisare lei e la piccola ines, abbandonandola per l'ennesima volta e sancendo così la fine della storia... Altri popoli – ad esempio degli americani –, usano chiamare verso sé con un cenno tenendo la mano alzata, con il palmo verso l'esterno, e piegando le dita... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

