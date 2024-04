La Soluzione ♚ La Jodie del cinema La definizione e la soluzione di 6 lettere: La Jodie del cinema. FOSTER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La jodie del cinema: Jodie Foster, pseudonimo di Alicia Christian Foster (Los Angeles, 19 novembre 1962), è un'attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense. Entra nel mondo della pubblicità a soli tre anni ed esordisce come attrice in televisione nel 1968 a soli sei anni nella serie Mayberry R.F.D. e al cinema quattro anni più tardi, apparendo nella pellicola Due ragazzi e un leone. Nel 1976 venne scelta per interpretare, a fianco di Robert De Niro, il film cult Taxi Driver di Martin Scorsese, che le fece guadagnare la sua prima candidatura ai Premi Oscar 1977 come miglior attrice non protagonista. Nel 1989, grazie al film Sotto accusa, vinse il ... Altre Definizioni con foster; jodie; cinema; La Jodie di Hollywood; Il secondo nome dello scrittore David Wallace; Nome di molti cinema e teatri; Una Fanny del cinema; La Vittoria del cinema; Cerca altre soluzioni cruciverba

