Non sono clienti dei medici

: Sani Becirovic (Maribor, 19 maggio 1981) è un ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo sloveno naturalizzato italiano per matrimonio dal 2005. . Soprannominato Sani Boy, è alto 196 cm per circa 90 kg e giocava nel ruolo di guardia tiratrice, ma era in grado di ricoprire anche il ruolo di playmaker.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: sani m pl . plurale di sano. Voce verbale: sani . seconda persona singolare dell'indicativo presente di sanare . prima persona singolare del congiuntivo presente di sanare . seconda persona singolare del congiuntivo presente di sanare . terza persona singolare del congiuntivo presente di sanare . terza persona singolare dell'imperativo presente di sanare .