La Soluzione ♚ Il Bobbio filosofo del 900 La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il Bobbio filosofo del 900. NORBERTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Il bobbio filosofo del 900: Norberto Bobbio (Torino, 18 ottobre 1909 – Torino, 9 gennaio 2004) è stato un filosofo, giurista, politologo e storico italiano, senatore a vita dal 1984 alla morte. Considerato «al tempo stesso il massimo teorico del diritto e il massimo filosofo italiano della politica […] nella seconda metà del Novecento», è «sicuramente quello che ha lasciato il segno più profondo nella cultura filosofico-giuridica e filosofico-politica e che più generazioni di studiosi, anche di formazione assai diversa, hanno considerato come un maestro». Altre Definizioni con norberto; bobbio; filosofo; Raymond insigne filosofo e sociologo; Gianni filosofo contemporaneo; Un filosofo come Jean-Paul Sartre;

